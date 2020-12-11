Сервис Microsoft Teams получил новые функции

Компания Microsoft сообщила о запуске новых функций для сервиса Microsoft Teams. Среди новшеств – функция Breakout rooms (Переговорные комнаты), анонсированная компанией еще в сентябре. Во время анонса она вызвала положительные отклики, но начала массово распространяться только сейчас.

Комнаты для обсуждений или переговорные комнаты позволяют легко разделить участников собрания на подгруппы, чтобы пользователям было удобнее проводить небольшие дискуссии, мозговые штурмы, учебные занятия и т.д. Организаторы могут самостоятельно переключаться между собраниями, рассылать объявления сразу во все комнаты и в любое время возвращать всех на основное собрание. Комнаты для обсуждений могут быть созданы как в каналах Microsoft Teams, так и на собраниях.

Кроме того, появились новые сцены в режиме «Вместе» в новогодней тематике, которые подойдут для проведения виртуальной праздничной вечеринки с коллегами. Помимо праздничных фонов, новый набор сцен для режима «Вместе» включает кафе и конференц-зал, класс, и др. А также, в Microsoft Teams добавлена коллекция новых настраиваемых праздничных фонов для стандартных встреч и видеозвонков.