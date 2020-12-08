Сервис Apple Music стал доступен на умных колонках и дисплеях Google

Компания Google объявила о доступности потокового сервиса Apple Music на умных колонках и дисплеях с поддержкой Google Assistant. Это решение позволит владельцам экосистемы Google Home расширить возможности воспроизведения своего гаджета без дополнительных затрат на стороннее оборудование.

Чтобы пользоваться всеми преимуществами сервиса на устройствах с поддержкой Google Assistant, пользователям нужно привязать свою учетную запись в сервисе к приложению Google Home. Кроме того, появится возможность установить Apple Music в качестве службы потокового аудио по умолчанию. После соответствующей настройки пользователи смогут попросить Google Assistant воспроизвести любую композицию или плейлист из музыкального сервиса. Поддерживается как запуск отдельных треков, так и ранее созданных плейлистов или тематических подборок.

Запуск сервиса уже состоялся в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. О его доступности в других регионах Google сообщит дополнительно.