Samsung представила ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex 2 с поддержкой 5G

Компания Samsung представила ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex 2 с процессором Intel Core 11-го поколения.

Устройство будет предлагаться в модификациях с 13,3- и 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с поддержкой сенсорного управления. Крышка откидывается на 360 градусов. Возможно управление при помощи фирменного пера S Pen. Модель с 13,3-дюймовым дисплеем будет доступна в варианте с интегрированным модулем 5G.

В базовой конфигурации задействован интегрированный ускоритель Intel Iris Xe. Для старшей модели в качестве опции будет предлагаться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450. Объем оперативной памяти LPDDR4X RAM достигает 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — 1 Tb. В оснащение входят аудиосистема AKG с 5-ваттными стереофоническими динамиками, 13 Мп камера и сканер отпечатков пальцев.

Ноутбуки будут предлагаться в цветовых исполнениях корпуса Mystic Black и Mystic Bronze. Стоимость составляет от 1680 до 2580 долларов. 5G-версия в цвете Royal Silver будет стоить 2480 долларов.

Прием предварительных заказов откроется 21 декабря, а продажи Samsung Galaxy Book Flex 2 начнутся 1 января.