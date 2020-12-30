Samsung представила функцию адаптивного HDR10+ для телевизоров

Компания Samsung Electronics представила функцию адаптивного расширенного диапазона HDR10+, повышающая качество изображения и визуальный комфорт при просмотре контента в домашних условиях при любом освещении.

Функция адаптивного HDR10+ в новых телевизорах Samsung QLED TV поддерживается в режиме Filmmaker Mode, который был разработан в сотрудничестве с профессиональными режиссерами, студиями и производителями потребительской электроники в рамках альянса UHD.

Для оптимального просмотра HDR-контента обычно необходимо затемненное помещение, в то время как на практике условия могут быть разными в зависимости от источников света в комнате, времени суток и расположения окон. Функция адаптации HDR10+ динамически оптимизирует яркость изображения для каждой сцены, используя рекомендации HDR10+ LLC. Это позволяет автоматически настраивать картинку под любые условия освещения. Технология использует встроенный в телевизор сенсор освещенности и гарантирует воспроизведение изображения, максимально совпадающего с творческим замыслом создателей, без потерь деталей или контраста. Весь HDR видеоконтент сервиса Amazon Prime Video по умолчанию поддерживает формат HDR10+. Подписчикам Prime Video новая функциональность доступна одним из первых.

В дальнейшем больше разнообразного контента в HDR10+ будет доступно через глобальные сервисы.