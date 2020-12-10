Samsung анонсировал 110-дюймовый MicroLED-телевизор

Компания Samsung Electronics анонсировала smart-телевизор нового поколения, в основе которого лежит панель MicroLED. Устройство предназначено для использования в составе домашних кинотеатров премиального уровня.

Технология MicroLED использует микроскопические светодиоды размером всего несколько микрон. Благодаря такому решению экрану не требуются цветовые фильтры и дополнительная подсветка, при этом цветопередача обеспечивается на высочайшем уровне.

Панель имеет размер 110 дюймов по диагонали и разрешение 4К (3840 х 2160 пикселей). Есть поддержка расширенного динамического диапазона HDR. Заявлено 100% охвата цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB. У экрана, по сути, нет рамок: он занимает 99,99% площади поверхности. Срок службы MicroLED-панели достигает 100 тыс. часов.

Встроенная аудиосистема Majestic Sound System формирует звук высокого качества 5.1 без применения внешних динамиков. Функция Multi View позволяет разделить экран на четыре секции для вывода контента от разных источников.

На мировом рынке новинка Samsung появится в первом квартале следующего года. Цена телевизора пока не сообщается, но разумеется, она будет очень высокой.