Samsung Galaxy Book Ion 2 и Notebook Plus 2 – ноутбуки на процессорах Intel Tiger Lake

Помимо ноутбука-трансформера Galaxy Book Flex 2, компания Samsung представила портативные компьютеры Galaxy Book Ion 2 и Notebook Plus 2. Устройства построены на процессорах Intel Core 11-го поколения (платформа Tiger Lake) со встроенной графикой Iris Xe.

Модель Galaxy Book Ion 2 будет доступна в версиях с 13,3- и 15,6-дюймовым дисплеем. Для 15,6-дюймовой модификации Galaxy Book Ion 2 предусмотрена возможность апгрейда оперативной памяти и твердотельного накопителя. Кроме того, может быть установлен дискретный графический ускоритель NVIDIA. Устройства отличаются небольшим весом и толщиной.

Notebook Plus 2 оснащен 15,6-дюймовым экраном. На выбор доступны видеокарты NVIDIA GeForce MX450 и GeForce GTX 1650 Ti. Покупатели смогут выбрать нужный объем оперативной памяти и заказать установку твердотельного накопителя нужной вместимости.

Стоимость ноутбука Galaxy Book Ion 2 в зависимости от комплектации составит от 1260 до 2230 долларов, а модель Notebook Plus 2 будет предложена от 690 до 1770 долларов. Прием предварительных заказов откроется на следующей неделе.