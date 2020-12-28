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С 1 января 2021 года WhatsApp перестанет работать на некоторых старых смартфонах

WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых старых моделях смартфонов с 1 января 2021 года, об этом пишет Mirror.

Приложение не будет функционировать на ряде устройств, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3.

Мессенджер будет недоступен на iPhone 4 и более старых моделях. На остальных iOS-устройствах, начиная с iPhone 4S, нужно будет обновить операционную систему. Владельцы Android-смартфонов, которые не смогут обновить свою систему, также не смогут пользоваться мессенджером. В случае смены устройства, рекомендуется сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.

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