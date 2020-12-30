Роботы Boston Dynamics танцуют под хит 60-х годов

Компания Boston Dynamics опубликовала видеоролик, в котором четыре робота ее производства танцуют под композицию 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours. Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, позже в кадре появляются робот-собака Spot и робот на колесах Handle.

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«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видео.

Различные роботы Boston Dynamics уже давно умеют танцевать, но до сих пор они никогда не делали этого вместе.