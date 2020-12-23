Realme Watch S Pro: smart-часы с AMOLED-экраном и автономностью 14 дней

Компания Realme сегодня представила smart-часы Watch S Pro, это обновленная версия модели Realme Watch S, которая была выпущена в прошлом месяце.

Часы оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 454 x 454 пикселей с поддержкой Always-on display, яркостью 450 кд/м2 и контрастностью 100000:1. Экран поддерживает функцию автоматической регулировки яркости, которая имеет пять значений.

Realme Watch S Pro оснащены двухъядерным процессором ARM Cortex-M4. Часы предлагают более 100 циферблатов и оснащены датчиком определения уровня кислорода в крови (SpO2), а также датчиком частоты сердечных сокращений.

Доступны 15 спортивных режимов, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание и другие (благодаря герметичному корпусу устройство выдерживает погружения на глубину до 50 м). Ведется учет пройденного расстояния, сделанных шагов, потраченных калорий и пр.

Емкость аккумулятора составляет 420 мАч, что позволяет часам работать до 14 дней без подзарядки. В оснащение также входят адаптер Bluetooth 5.0, гироскоп, акселерометр, датчик освещенности и GPS/ГЛОНАСС. Габариты составляют 257,6 × 46 × 11,1 мм, вес — 65,3 гр.

Стоимость часов составит 135 долларов, продажи начнутся 29 декабря. Доступны ремешки разных цветов.