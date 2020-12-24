Realme представила TWS-наушники Buds Air Pro Master Edition

Компания Realme представила полностью беспроводные наушники погружного типа Buds Air Pro Master Edition.

Новинка была создана при участии дизайнера Хосе Леви (Jose Levy), который вдохновлялся научной фантастикой и космическими капсулами. Наушники и футляр для подзарядки получили серебристый окрас с глянцевой поверхностью (New Wave Silver). Модули-вкладыши снабжены довольно длинной «ножкой».

В конструкции применяются 10 мм излучатели Bass Boost Driver, обеспечивающие насыщенное звучание. Задержка передачи сигнала в специальном игровом режиме Super Low Latency Gaming Mode составляет 94 мс.

Buds Air Pro Master Edition получили систему активного шумоподавления, за работу которой отвечают два микрофона. В режиме Transparency Mode можно наслаждаться музыкой и одновременно слышать звуки окружающей среды.

Без подзарядки наушники работают 3 часа, при использовании футляра время увеличивается до 25 часов. Полная зарядка занимает всего 1 час, а всего за 15 минут зарядки можно получить дополнительные 7 часов работы. Устройство соответствует степени защиты от влаги IPX4.

Продажи TWS-наушников Realme Buds Air Pro Master Edition стартуют 8 января по цене 65 долларов.