Razer представила самую доступную версию игрового ноутбука Blade 15

Компания Razer представила новую модификацию 15-дюймового игрового ноутбука Blade 15.

Razer Blade 15 Base – это первый игровой ноутбук компании, стоимость которого составляет 1499 долларов.

Ноутбук будет предлагаться в конфигурации с 15,6-дюймовым экраном разрешением Full HD с частотой обновления 120 Hz, процессором Intel Core i7-10750H, дискретной видеокарой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 16 Gb оперативной и 256 Gb основной памяти с возможностью расширения. Заявлено 100% охвата sRGB.

Именно за счет уменьшения объема встроенного хранилища и снижения частоты обновления экрана с 144 Hz производитель добился уменьшения стоимости ноутбука.

Есть два порта USB 3.2 (Type-A), два USB 3.2 (Type-C) и HDMI 2.0B. Габариты составляют 355 x 235 x 20,5 мм, вес — 2,05 кг. Ноутбук выполнен в металлическом корпусе и оснащается клавиатурой с фирменной RGB-подсветкой Razer Chroma.

Предварительный заказ уже открыт, а продажи начнутся 25 декабря.