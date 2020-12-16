16.12.2020

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Qualcomm представила процессор Snapdragon 678 для смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm анонсировала процессор для смартфонов среднего уровня Snapdragon 678, который является преемником модели Snapdragon 675, выпущенной в 2018 году. Отличительными чертами процессора стали улучшенная производительность, расширенные мультимедийные возможности и высокая скорость передачи данных в сетях LTE.

Qualcomm Snapdragon 678 производится по нормам 11-нм техпроцесса. В основу легли два ядра Kryo 460, основанные на Cortex-A76, с тактовой частотой 2,2 GHz. Еще шесть ядер основаны на энергоэффективной архитектуре Cortex-A55. В качестве графического чипа используется тот же Adreno 612, но компания заявляет, что его производительность была улучшена.

Snapdragon 678 поддерживает экраны с разрешением до 2520 × 1080 пикселей с 10-битной глубиной цвета. За обработку изображений отвечает 14-битный сигнальный процессор Qualcomm Spectra 250L. Поддерживаются одинарные камеры разрешением до 192 Мп и запись видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Есть поддержка таких функций камеры, как портретный режим, слабое освещение, лазерная автофокусировка, 5-кратный оптический зум, замедленная съемка (до 1080p при 120 к/с) и многое другое.

Процессор получил модем X12 LTE, который не поддерживает 5G, однако пиковые скорость загрузки и передачи данных составляют 600 и 150 Мбит/с соответственно. Есть поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS, SBAS, USB-C с поддержкой USB-3.1. Чипсет обеспечивает работу с оперативной памятью стандарта DDR4, объёмом до 8 Gb.

Появление первых смартфонов на базе Snapdragon 678 ожидается в 2021 году.

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