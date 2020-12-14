Приложение для переноса данных Xiaomi Mi Mover стало доступно всем

Приложение Xiaomi Mi Mover, которое позволяет перенести данные со смартфона на смартфон, стало доступно всем пользователям Android. Раньше им могли пользоваться только владельцы аппаратов китайского бренда, но теперь оно стало доступно для всех.

Чтобы перенести данные со смартфона на смартфон при помощи Mi Mover, необходимо:

Скачать приложение Mi Mover из Google Play на оба смартфона;

Запустить приложение и дать ему требуемые привилегии;

Нажать «Я отправитель» и установить соединение со вторым смартфоном;

Выбрать данные для передачи и подтвердить отправку.

Спектр данных, которые можно передать со смартфона на смартфон, достаточно обширен. Помимо базового набора — журнала входящих и исходящих вызовов, смс-сообщений, напоминаний, запланированных событий в календаре, списка контактов и приложений — Mi Mover переносит фотографии, видеозаписи, загруженные файлы и даже будильники. Нужно просто поставить галочку напротив каждого типа данных и дождаться переноса.