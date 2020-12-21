Представлены телевизоры Huawei Smart Screen S и Smart Screen S Pro

Компания Huawei сегодня официально представила новые телевизоры — панели серий Smart Screen S и Smart Screen S Pro. В серию Smart Screen S входят модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. В серию Smart Screen S Pro – 65 и 75 дюймов.

Устройства соответствуют формату 4К (3840 × 2160 пикселей). Заявлено 92% охвата цветового пространства DCI-P3. Технология Super-Resolution позволяет повысить качество изображения.

Младшая модель будет предлагаться в версиях с частотой обновления 60 и 120 Hz. Все остальные модели поддерживают кадровую частоту 120 Hz. Объем оперативной памяти новинок составляет 3 Gb. Объем встроенной флеш-памяти: в моделях серии S — 16 Gb, в моделях линейки S Pro — 32 Gb. Кроме того, в оснащение старших версий входит поворотная web-камера разрешением 13 Мп с магнитным креплением.

Новые smart-телевизоры работают под управлением ОС HarmonyOS 2.0. Huawei заявила, что и выпущенные ранее телевизоры будут полностью переведены на HarmonyOS, в частности, это касается моделей X65, V55i, V65i, V65, V75 и других. Упомянута качественная аудиосистема с четырьмя динамиками мощностью 10 Вт каждый. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Стоимость новых телевизоров Huawei Smart Screen:

S55 60 Hz – 505 долларов;

S55 120 Hz – 565 долларов;

S65 – 765 долларов;

S75 – 1070 долларов;

S65 Pro – 870 долларов;

S75 Pro – 1220 долларов.

Новинки поступят в продажу в начале следующего года — 8 января.