Представлены smart-часы Xiaomi Mi Watch Lite

Компания Xiaomi официально представила smart-часы Mi Watch Lite. Новинка оснащена 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 320 × 320 пикселей и яркостью 350 кд/м2. Поддерживается 120 уникальных циферблатов. Заявлено 60% охвата цветового пространства NTSC. Имеется встроенный приемник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС.

Часы подходят для использования в качестве фитнес-трекера: есть автоматический шагомер и 11 спортивных режимов, включая езду на велосипеде, бег и плавание. Также они отслеживают сон и частоту сердечных сокращений (ЧСС) и предлагают дыхательные упражнения, чтобы снизить уровень стресса. Остальные функции базовые для подобных устройств: отображение уведомлений и сообщений, управление музыкой, поиск смартфона и предупреждения о недостатке активности.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 230 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает девяти суток или 10 часов при постоянном использовании GPS/ГЛОНАСС. На полное восполнение запаса энергии требуется около двух часов. Гаджет заключен в герметичный корпус (5 ATM) с габаритами 41 × 35 × 10,9 мм, вес составляет 21 гр. без ремешка.

Продажи smart-часов Xiaomi Mi Watch Lite начнутся в ближайшее время. Покупатели смогут выбирать между тремя цветовыми исполнениями корпуса (синяя, черная и слоновая кость) и пятью ремешками. Стоимость пока не раскрываются.