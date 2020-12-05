Представлены мониторы Philips 242E2FE и 272E2FE с полностью безрамочным дизайном

Компания Philips представила мониторы 242E2FE и 272E2FE. Основой новинок служит матрица IPS с диагональю 23,8 и 27 дюймов соответственно, имеющая разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей). Дисплей мониторов имеет узкие рамки со всех четырех сторон.

Устройства обладают временем отклика в 4 мс GTG (1 мс MPRT), частота обновления составляет 75 Hz. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Заявлено 97,4% охвата цветового пространства NTSC. Яркость младшей модели составляет 300 кд/м2, старшей — 350 кд/м2. Контрастность — 1000:1.

Технологии Low Blue (способствует сокращению интенсивности синего цвета подсветки) и Flicker-Free (предотвращает мерцание) отвечают за снижение нагрузки на глаза во время продолжительной работы.

Доступны интерфейсы HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и D-Sub. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана и высоту по отношению к поверхности стола.