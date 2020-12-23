Представлены дизайнерские smart-часы Realme Watch S Master Edition

Помимо smart-часов Watch S Pro, компания Realme представила новую модель Realme Watch S Master Edition. Над ними работал известный дизайнер из Южной Кореи Grafflex. Часы получили эксклюзивные ремешки, уникальные циферблаты и новый комплект поставки с дизайнерскими наклейками.

Realme Watch S Master Edition получили 1,3-дюймовый дисплей разрешением 360 на 360 пикселей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Это первые часы компании с функцией автоматической регулировки яркости.

Гаджет оснащен аккумуляторной батареей на 390 мА·ч. Заявленное время автономной работы составляет 15 дней. Часы являются влагозащищенными (5 АТМ), имеются датчики ЧСС и определения уровня насыщенности кислорода в крови (SpO2), поддерживаются 16 спортивных режимов.

Стоимость новинки в Индии составляет 80 долларов, продажи начнутся в ближайшее время.