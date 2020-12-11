Представлена полнокадровая беззеркальная камера Leica SL2-S

Компания Leica представила полнокадровую беззеркальную камеру со сменным объективом SL2-S, которая позиционируется в качестве самой универсальной на сегодняшний день в линейке Leica.

Камера оснащена 24 Мп КМОП-матрицей с обратной подсветкой. Обработка данных происходит с помощью процессора Maestro III и буферной памятью объемом 4 Gb. Благодаря этому возможна практически бесконечная серийная запись со скоростью до 9 кадров в секунду. Продолжительность серийной съемки в формате JPEG ограничена только емкостью установленной карты памяти.

По заверению производителя, по сравнению с моделью SL2 новинка имеет больший диапазон ISO (до 100000 единиц) и лучшее качество съемки при плохом освещении. Заявлена поддержка записи 4K-видео (HEVC, 10 бит, 4:2:2).

Технология сдвига матрицы также обеспечивает возможность съемки в режиме Multishot, когда из восьми отдельных кадров камера создает изображение с четырехкратным разрешением до 96 Мп. Leica SL2-S — первая камера системы Leica SL, с которой возможна мгновенная передача фотографий на ПК с последующей обработкой в приложении Capture One 21 и прямая съемка через Adobe Photoshop Lightroom Classic. Гаджет получил встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения к приложению Leica FOTOS для смартфонов и планшетов. Металлический корпус устройства защищен от пыли и брызг по стандарту IP54 и оборудован 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем. Габариты составляют 146 x 107 x 83 мм, вес — 850 гр (без аккумулятора).

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Камера Leica SL2-S уже поступила в продажу по стоимости 4895 долларов.