Представлен Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон на Snapdragon 888

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 11. Устройство стало первым в мире смартфоном на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 888. Конкуренты покажут подобные аппараты только в следующем году.

Xiaomi Mi11 получил изогнутый по бокам 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К. Кадровая частота составляет 120 Hz, частота отклика сенсорного слоя — 480 Hz. Дисплей прикрыт новейшим защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Заявлено 100% охват цветового пространства DCi-P3. Есть поддержка HDR10+ и технологии MEMC. Как утверждает компания, это один из лучших экранов в индустрии. Дисплей получил высочайший рейтинг A+ от авторитетного издания DisplayMate.

Смартфон построен на базе новейшего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888, оснащенного интегрированным 5G-модемом. Объем оперативной памяти LPDDR5 со скоростью 6400 Мбит/с составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Основная камера Xiaomi Mi 11 представлена следующими датчиками: 108 Мп (сенсор 1/1,33 дюйма, 7-линзовая оптика, диафрагма f/1.85, OIS), 13 Мп (f/2.4, угол обзора 123 градуса) и 5 Мп (f/2.4, телеобъектив для макросъемки). Селфи-камера представлена датчиком разрешением 20 Мп.

За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 55-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной реверсивной зарядок. В оснащение входят 5G SA/NSA, адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двухдиапазонный приемник GPS, NFC, порт USB Type-C и стереодинамики с настройкой Harman Kardon. Габариты составляют 164,3 х 74,6 х 8,06 мм, вес – 196 гр. Есть возможность измерения пульса с помощью подэкранного сканера отпечатков пальцев. Используется операционная система Android 11 с фирменным интерфейсом MIUI 12.

Смартфон Xiaomi Mi 11 доступен в пяти цветовых вариантах исполнения корпуса: зеленом, голубом, синем, фиолетовом и коричневом, причем последние два отделаны кожей. В комплекте со смартфоном предлагается антибактериальная пленка на экран и защитный чехол.

Кроме того, покупателям будет доступен Xiaomi Mi 11 Special Edition с рифленой задней крышкой, которая может менять свой цвет в зависимости от освещения.

Стоимость Xiaomi Mi 11 за версию 8/128 Gb памяти составит 612 долларов, за 8/256 Gb – 657 долларов, модификация 12/128 Gb будет предложена за 719 долларов. Цена Xiaomi Mi 11 Special Edition также 719 долларов. Самая доступная модификация будет поставляться без адаптера питания и даже зарядного кабеля. Продажи стартуют 1 января.