Представлен смартфон Nokia 5.4 с квадрокамерой за 189 евро

Компания HMD Global представила смартфон среднего уровня Nokia 5.4. Аппарат оснащен 6,39-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+ (1560 × 720 пикселей) и яркостью 400 кд/м2.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 662, содержащий восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

На задней панели имеется круглый блок основной камеры, в котором расположены датчики изображения разрешением 48 Мп, 5 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой, 2Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Кроме того, в тыльной части находится сканер отпечатков пальцев. В левом верхнем углу экрана предусмотрено небольшое отверстие для 16 Мп (f/2,0) селфи-камеры

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, смартфон поддерживает 10-ваттную зарядку через разъем USB-C. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, порт USB Type-C, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 161 × 76 × 8,7 мм, вес — 181 гр. Устройство изначально будет поставляться с операционной системой Android 10, но в ближайшее время выйдет апдейт до Android 11.

Смартфон Nokia 5.4 поступит в продажу в Европе по цене от 189 евро. Доступные цвета – фиолетовый и синий.