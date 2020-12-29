Представлен проекционный лазерный телевизор Hisense L9F с ИИ-камерой

Компания Hisense представила проекционный лазерный телевизор Hisense L9F с современными технологиями и расширенными функциями. Одной из ключевых особенностей телевизора стала встроенная камера с искусственным интеллектом.

Новинка доступна с разной диагональю экрана — 75 и 80 дюймов. Обе версии телевизора с разрешением изображения 4K и максимальной яркостью 380 кд/м2 работают на базе четырехядерного процессора MediaTek MT9639. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость встроенной — 128 Gb.

Hisense L9F получил трехцветный независимый лазерный источник света с охватом 107% цветовой гаммы BT.2020. Телевизор обладает функцией определения расстояния, которая автоматически уменьшает яркость, если зритель находится ближе 1 м от экрана. По словам производителя, наиболее комфортной дальностью просмотра является расстояние около 3 м.

Устройство имеет мощную аудиосистему со встроенной технологией объемного звучания DTS Virtual: X. Встроенная камера с разрешением 1080p на базе искусственного интеллекта может использоваться для видеозвонков, для занятий фитнесом, для караоке и других приложений. Есть поддержка голосовых команд.

Стоимость 75-дюймовой версии Hisense L9F составит 2141 долларов, а модификация с 80-дюймовым экраном будет предложена за 3059 долларов. Обе новинки уже доступны для заказа.