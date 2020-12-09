Представлен новый стандарт карт памяти UFS 3.0

Комитет JEDEC Solid State Technology Association представил новый стандарт съемных карт флеш-памяти — Universal Flash Storage (UFS) 3.0. Новый стандарт JESD220-2B позволит наделить карточки UFS скоростью интерфейса UFS 3.0 и поднять пропускную способность в два раза — с 600 МБ/с до 1,2 Гбайт/с.

Стандарт JESD220-2B доступен для загрузки с веб-сайта JEDEC (членам ассоциации — бесплатно, остальным предлагается заплатить 76 долларов).

Карточки UFS 3.0 смогут справиться с такими нагрузками, как одновременная запись с множества камер видеонаблюдения, ведение бортового журнала подключенных автомобилей с регистрацией данных сотен датчиков, включая использование в качестве системы записи «черного ящика», и с многими другими задачами, где важны скорость передачи данных и эффективное потребление.

Кроме увеличения скорости обмена новый стандарт предусматривает поддержку загрузки с карты, ускоряя и упрощая этот процесс, реализует возможность удаления функций, которые могут оказаться ненужными конкретному продукту и минимизирует количество логических модулей для упрощения управления хранилищем. Разработка контроллеров и их сопряжение с картами UFS 3.0 должны стать проще, как и программная поддержка совместимых продуктов.