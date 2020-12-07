Представлен монитор с функцией ночного зрения MSI Optix G24C6

Ассортимент компании MSI пополнился монитором Optix G24C6 для игровых станций. Новинка построена на матрице VA с диагональю 23,6 дюйма формата Full HD (1920 × 1080пикселей).

Панель обладает вогнутой формой: радиус кривизны составляет 1500R. Частота обновления достигает 144 Hz, а время отклика равно 1 мс (MPRT). Максимальная яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 3000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Заявлено 91,6% охвата цветового пространства DCI-P3 и 115,5% охвата цветового пространства sRGB. Источники сигнала могут быть подключены к разъему DP 1.2 и двум интерфейсам HDMI 1.4.

Реализована технология AMD Free-Sync Premium, которая помогает повысить плавность игрового процесса и устранить негативный эффект разрыва кадра. Предусмотрена функция ночного зрения Night Vision: она помогает улучшить отображение темных сцен в фильмах или играх. Системы Anti-Flicker и Less Blue Light позволяют снизить нагрузку на глаза. Подставка дает возможность регулировать только угол наклона дисплея.

Стоимость и дата начала продаж монитора MSI Optix G24C6 не сообщается.