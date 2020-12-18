Представлен доступный смартфон OPPO A53 5G

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня A53 5G. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем формата Full HD+, контрастностью 1500:1, яркостью 480 кд/м2 и частотой обновления 90 Hz.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 720, объединяющий восемь ядер с тактовой частотой до 2 GHz, графический узел ARM Mali G57 MC3 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера, размещенная в квадратном блоке, получила три сенсора: 16 Мп главный, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик для портретной съемки. Селфи-модуль разрешением 8 Мп расположен в левом верхнем углу экрана.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4040 мА·ч. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Весит устройство приблизительно 175 гр.

Смартфон OPPO A53 5G будет доступен в трех цветовых вариантах корпуса: фиолетовом, зеленом и черном. Стоимость составит от 198 долларов, в продаже — 21 декабря.