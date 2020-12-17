Представлен 16-дюймовый ноутбук LG Gram 16 весом 1,19 кг

Компания LG представила тонкий и легкий портативный компьютер Gram 16. Новинка оснащена 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Заявлено 99% охвата цветового пространства DCI-P3. Благодаря узким рамкам дисплея Gram 16 по общим габаритам «выигрывает» у классических 15,6-дюймовых моделей.

Ноутбук построен на аппаратной платформе Intel Tiger Lake. Покупатели смогут выбирать между модификациями с процессором Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR4x-4266 составляет 8 или 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя PCIe NVMe может достигать 1 Tb.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 80 Вт·ч. В оснащение ноутбука входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, по два разъема Thunderbolt 4/USB Type-C и USB 3.1 Type-A, интерфейс HDMI, аудиосистема DTS:X с 5-ваттными динамиками, клавиатура с подсветкой, слот microSD. Габариты составляют 356 × 244 × 16,8 мм, вес всего 1,19 кг.

Базовая версия ноутбука LG Gram 16 будет предложена за 1970 долларов, продажи начнутся в январе следующего года.