Появились некоторые подробности о ноутбуке Nokia PureBook X14
Индийская компания Flipkart, которая владеет правами на выпуск на локальном рынке ряда устройств под брендом Nokia, готовится выпустить ноутбук Nokia PureBook X14.
На сайте Flipkart появились некоторые подробности о технических характеристиках и дизайне будущих новинок. Сообщается, что одним из первых представителей семейства станет модель Nokia PureBook X14, которая получит 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и тонкими рамками.
Основой устройства станет процессор Intel Core i5 10-го поколения. Ноутбук получит 8 Gb оперативной и 512 Gb встроенной памяти. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, два порта USB 3.0, один USB 2.0, один USB-C, HDMI и RJ45. Заявлена поддержка технологий Dolby Vision и Dolby Atmos.
Nokia PureBook X14 получит корпус из алюминиевого сплава, вес устройства составит 1,1 кг. Ноутбук будет доступен в черном матовом цвете с предустановленной ОС Windows 10 Home.
Розничная цена составит ориентировочно 1220 долларов. Ожидается что дата презентации ноутбука состоится 18 декабря.