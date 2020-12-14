14.12.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиПоявились некоторые подробности о ноутбуке Nokia PureBook X14

Появились некоторые подробности о ноутбуке Nokia PureBook X14

Nokia PureBook X14

Индийская компания Flipkart, которая владеет правами на выпуск на локальном рынке ряда устройств под брендом Nokia, готовится выпустить ноутбук Nokia PureBook X14.

На сайте Flipkart появились некоторые подробности о технических характеристиках и дизайне будущих новинок. Сообщается, что одним из первых представителей семейства станет модель Nokia PureBook X14, которая получит 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и тонкими рамками.

Основой устройства станет процессор Intel Core i5 10-го поколения. Ноутбук получит 8 Gb оперативной и 512 Gb встроенной памяти. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, два порта USB 3.0, один USB 2.0, один USB-C, HDMI и RJ45. Заявлена поддержка технологий Dolby Vision и Dolby Atmos.

Nokia PureBook X14 получит корпус из алюминиевого сплава, вес устройства составит 1,1 кг. Ноутбук будет доступен в черном матовом цвете с предустановленной ОС Windows 10 Home.

Розничная цена составит ориентировочно 1220 долларов. Ожидается что дата презентации ноутбука состоится 18 декабря.

ТЕГИ:
Виртуальная вечеринка с Cisco Webex: 7 советов для компаний, как встретить Новый год
Новости по теме
Акустические системы
Nokia представила водонепроницае
Телевидение
Nokia 75 düymə qədər yeddi Smart
Телевидение
Nokia представила семь телевизор