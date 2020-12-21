Первый в мире web-сайт заработал 30 лет назад

В наше время сложно представить жизнь без Всемирной паутины (World Wide Web, WWW). Исполнилось 30 лет с того момента, когда заработал первый в мире web-сайт. Он был создан в Европейском центре ядерных исследований (CERN) и работал на компьютере NeXT, который стал первым web-сервером. Сейчас эта система включена в экспозицию исторического стенда CERN.

На его страницах можно было получить информацию о проекте WWW, который был разработан Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) в 1989 году. Всемирная паутина предназначалась для ученых. Для осуществления проекта изобретателем и его помощниками были созданы идентификаторы URI (и, как частный случай, URL), протокол HTTP и язык HTML.

30 апреля 1993 года CERN сделал программное обеспечение World Wide Web общедоступным, а позже появилась открытая лицензия. В 2013 году CERN запустил проект по восстановлению первого web-сайта: info.cern.ch.

В 2001 году работало уже 29,2 млн. web-сайтов. Рубеж в 1 млрд. был пройден в 2016 году. В настоящее время количество web-сайтов приближается к 2 млрд.