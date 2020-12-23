Павел Дуров объявил о монетизации Telegram

В своем заявлении, опубликованном в личном блоге, основатель Telegram Павел Дуров объявил о том, что с 2021 года стартует монетизация мессенджера. При этом Дуров обещает, что все будет происходить максимально ненавязчиво, так как платить предложат за новые возможности, а текущие сервисы останутся бесплатными.

Дуров отметил, что Telegram вскоре наберет 500 млн. активных пользователей. Прирост аудитории, в свою очередь, приводит к увеличению расходов на содержание серверов, которые компания все эти годы оплачивала самостоятельно. В связи с этим руководство Telegram вынуждено пересмотреть работу платформы.

«Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», — сказал Дуров.

Также он уточнил, что Telegram не будет продан сторонней компании, как это сделали основатели WhatsApp, а также будет придерживаться принцип недопустимости отображения рекламы в личной переписке.

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу», — заявил основатель Telegram.

Точных сроков внедрения дополнительных функций Павел Дуров не назвал.