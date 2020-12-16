Отчеты Cisco выявили рост озабоченности в отношении информационной безопасности и защиты личных данных в условиях современного удаленного мира

Cisco опубликовала два новых исследования, свидетельствующие о глобальном нарастании озабоченности потребителей коллективным доступом к данным во время пандемии и проблемами безопасности, с которыми сталкиваются организации при поддержке работников и заказчиков в условиях приоритетности удаленной работы. В отчетах также приводятся рекомендации по укреплению жизнестойкости бизнеса с применением систем информационной безопасности, которые обеспечивают повсеместный доступ к данным на любом устройстве. Инвестирование в информационную безопасность и конфиденциальность подготовит организации и потребителей к «новой нормальности», которая становится нормой жизни.

В этом году компании беспрецедентными темпами переходили на удаленную работу во всем мире. Службы безопасности работали круглосуточно, защищая вновь образующиеся распределенные коллективы. По результатам опроса Future of Secure Remote Work Report компании Cisco, в котором приняли участие 3000 руководителей ИТ-служб, выяснилось, что большинство организаций в лучшем случае «в какой-то мере» готовы к поддержке удаленного персонала. В то же время ускорилось внедрение технологий, которые позволяют безопасно работать где угодно на любом устройстве, что позволит предприятиям гибко решать возможные проблемы в будущем. Ниже приводятся основные результаты данного опроса.

85% организаций заявили, что кибербезопасность чрезвычайно важна или более важна, чем до пандемии COVID-19.

Безопасный доступ — главная проблема кибербезопасности, с которой сталкиваются 62% организаций при поддержке удаленных работников.

Каждый второй респондент считает, что в удаленной среде сложно защищать оконечные точки, в том числе корпоративные ноутбуки (56%) и персональные устройства (54%).

66% указали, что пандемия COVID-19 приведет к наращиванию инвестиций в кибербезопасность.

«Информационная безопасность и защита личных данных входят в число основных социальных и экономических вопросов нашего времени, — говорит Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco. — Системы кибербезопасности всегда были чрезвычайно сложны. Сейчас уже укоренились новые модели работы, организации начинают наращивать инвестиции в кибербезопасность, и мы, как отрасль, видим уникальную возможность изменить подход к кибербезопасности, чтобы полнее удовлетворять потребности заказчиков и конечных пользователей».

Работников беспокоит безопасность средств удаленной работы, и они сомневаются в том, что компании делают все возможное для защиты их данных. Опрос, в котором приняли участие 2600 совершеннолетних потребителей, выявил, что, несмотря на пандемию, потребители не хотят «никаких» или «почти никаких» изменений в том, что касается защиты персональных данных. При этом компании должны быть более открытыми в плане того, как они используют данные своих клиентов. У организаций появился шанс укрепить уверенность и доверие клиентов, встраивая в свои продукты средства защиты личных данных и информируя их о своих действиях. Второй ежегодный отчет Cisco Consumer Privacy Survey выявил, что:

60% респондентов озабочены защитой личных данных в инструментах совместной работы;

53% хотят соблюдения законов, защищающих личные данные, с минимальными исключениями или без каких-либо исключений для данных, имеющих отношение к пандемии;

48% считают, что они неспособны защитить свои данные, и основная причина в том, что они не понимают, как компании используют их данные;

56% уверены, что основную роль в защите личных данных должно играть правительство, и что потребители во всем мире поддерживают законы о защите личных данных, принятые в их странах.

«Безопасность личных данных — это гораздо больше, чем просто выполнение законодательства о соответствии требованиям регулятора. Это одно из базовых прав человека, соблюдение которого обязательно для бизнеса, и которое критично для завоевания и поддержания доверия заказчиков, — говорит Харви Янг (Harvey Jang), вице-президент и главный директор Cisco по защите личных данных. — В новом цифровом мире мы будем руководствоваться фундаментальными этическими принципами прозрачности, справедливости и подотчетности».

Подробности на сайте: https://newsroom.cisco.com/security.