Oracle вслед за Маском объявила о переезде в Техас

Компания Oracle, один из крупнейших разработчиков программного обеспечения, перенесет свою штаб-квартиру из Калифорнии в Остин — столицу штата Техас, об этом сообщает Reuters. При этом сотрудникам не возбраняется работать из дома.

На этой неделе о переезде из Калифорнии также в Техас объявил гендиректор Tesla Илон Маск.

«Калифорния побеждает уже давно. И, я думаю, воспринимает это как должное», — отметил Маск.

Он полагает, что вскоре влияние Кремниевой долины на мир, которое есть сейчас, будет снижаться. Маск не уточнил, где именно в Техасе он поселился. В Калифорнии миллиардер прожил 20 лет.

Отметим, в Техас из Калифорнии также решило переехать подразделение HP — компания Hewlett Packard Enterprise.

Компании задумываются о переезде из Калифорнии из-за высоких налогов в штате, дороговизны жизни и перехода на удаленную работу, пояснил Bloomberg. Oracle — одна из нескольких компаний, кто решил оставить Калифорнию в последние месяцы. Агентство добавило, что в Техасе нет подоходного налога, тогда как в Калифорнии он самый высокий для богатейших резидентов.