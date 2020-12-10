OPPO представила смартфоны среднего уровня Reno5 5G и Reno5 Pro 5G

Компания OPPO официально представила смартфоны среднего уровня Reno5 5G и Reno5 Pro 5G.

Reno5 5G оснащен плоским 6,43-дюймовым экраном Full HD+ (2400 × 1080 пикселей) и частотой обновления 90 Hz. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки Super Flash Charge (SuperVOOC 2.0).

Модель Reno5 Pro 5G получила 6,55-дюймовый дисплей, загибающийся на боковые части корпуса, формата Full HD+ (2400 × 1080 пикселей) и частотой обновления 90 Hz. Устройство построено на чипе MediaTek Dimensity 1000+. Объем оперативной памяти — 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb. Емкость аккумуляторной батареи с 65-ваттной подзарядкой составляет 4350 мА·ч.

Обе модели имеют одинаковую систему камер. Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп основной (f/1.7), 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (119 градусов) и два сенсора по 2 Мп. В небольшом отверстии в экране установлен 32 Мп селфи-модуль.

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев. Используется операционная система ColorOS 11 на основе Android 11.

Стоимость Reno5 5G в версии 8/128 Gb памяти составит 410 долларов, а модификация 12/256 Gb будет предложена за 460 долларов. Цена Reno5 Pro 5G: 8/128 Gb памяти – 520 долларов, 12/256 Gb – 580 долларов. Смартфоны станут доступны 18 декабря.

Также было объявлено, что 24 декабря дебютирует модель OPPO Reno5 Pro+ 5G.