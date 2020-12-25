OPPO представила смартфон Reno5 Pro+ 5G с чипом Snapdragon 865, 12 Gb ОЗУ и продвинутыми камерами

В начале декабря OPPO выпустила новую линейку смартфонов, в которую вошли две модели среднего уровня – Reno5 5G и Reno5 Pro 5G. Компания представила третьего представителя этой линейки, получившего название Reno5 Pro+ 5G.

Аппарат оборудован 6,55-дюймовым дисплеем формата Full HD+ (2400 × 1080 пикселей) с частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью 1100 кд/м2. Компания также заявила об использовании специальной системы 4D-вибрации, повышающей качество тактильного отклика при взаимодействии с тачскрином.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650, за охлаждение которого отвечает жидкостная система. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, вместимость встроенного накопителя — 128 ГБ и 256 Gb.

Основная камера OPPO Reno5 Pro+ 5G включает четыре датчика: 50 Мп Sony IMX766 (f/1.8, оптическая стабилизация), 16 Мп блок с широкоугольной оптикой, 13 Мп модуль с 5-кратным оптическим зумом и 2 Мп макромодуль. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана установлена 32 Мп селфи-камера (f/2.4). Также в устройстве используется технология устранения смазывания фотографий при динамической съемке.

Аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч поддерживает быструю 65-ваттную подзарядку. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, NFC, сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики и система реверсивной подзарядки. Габариты составляют 159,9 × 72,5 × 8 мм, вес — 184 гр. Используется операционная система ColorOS 11.1 на основе Android 11.

Стоимость OPPO Reno5 Pro+ 5G в модификации 8/128 Gb памяти составляет 613 долларов, версия 12/256 Gb стоит 690 долларов. Продажи начнутся 29 декабря.