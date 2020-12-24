24.12.2020

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Очередной подарочный баланс для более чем 1000 медицинских работников

Ведущий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» продолжает проявлять социальную ответственность во время борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). По инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики компания вновь пополнила баланс более 1000 врачей и медицинских работников, находящихся на передовом рубеже войны с COVID-19, на сумму в 50 манатов. Список медицинских работников был представлен Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. Загруженная подарочная сумма может быть использована для приобретения любых видов услуг современной мобильной связи (звонки внутри сети/вне сети/зарубежные звонки, SMS, мобильный интернет).

Следует отметить, что это не первый проект, который ООО «Azercell Telecom» осуществляет в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Оператор оказывает всестороннюю коммуникационную поддержку медицинским работникам, самоотверженно выполняющим свои обязанности и рискующим своей жизнью, пополняя баланс их мобильных телефонов на протяжении нескольких месяцев. Помимо этого, с момента объявления пандемии компания реализовала ряд важных социальных проектов и благотворительных акций в поддержку слоев населения, нуждающихся в особой заботе.

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