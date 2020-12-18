Облачный игровой сервис Google Stadia стал доступен на iOS

Облачный игровой сервис Google Stadia стал доступен для владельцев iPhone и iPad. Из-за строгих правил App Store, компания Google решила не разрабатывать отдельное приложение для игр. Вместо этого сервис доступен через браузер Safari.

Для использования Stadia необходимо обновить iOS или iPadOS до версии 14.3. Сервис доступен пользователям через сайт stadia.google.com.

Для большинства игр потребуется геймпад, который нужно подключить к своему устройству — iOS поддерживает контроллеры от Xbox One и PlayStation 4, а также контроллеры, разработанные специально для iOS. Кроме того, для игры можно использовать контроллер Stadia. Также поддерживается сенсорное управление с экрана смартфона или планшета, например, в Destiny 2 и Cyberpunk 2077.

Особенность Google Stadia заключается в том, что каждую игру нужно покупать отдельно. Кроме того, сервис предоставляет возможность купить подписку Stadia Pro за 9,99 долларов в месяц, которая предоставит доступ к трансляции игр в разрешении 4K.