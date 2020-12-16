Облачный игровой сервис Amazon Luna стал доступен на Android

В октябре компания Amazon запустила ранний доступ к своему облачному игровому сервису Luna на устройствах Windows, macOS, приставке Fire TV, а также на iPhone и iPad через веб-приложения.

Теперь Amazon объявила, что сервис Luna доступен пользователям Android. Объявление было сделано через официальный аккаунт сервиса в Twitter, также было опубликовано обучающее видео.

Hey @TheCodeB00K, as Raghu from Team Luna explains below, you won’t have to wait very long for Android support (or, like, at all). Play Luna with early access now: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64 — Amazon Luna (@amazonluna) December 15, 2020

Отдельного приложения Luna на Android для скачивания все еще нет — вместо этого владельцам смартфонов предлагается получить доступ к потоковому сервису через веб-браузер Chrome. На данный момент версия Android работает только в Chrome 86 или более поздней версии на следующих устройствах:

Google Pixel (4XL, 4a, 4a 5G, 5);

Samsung Galaxy (S10, S10 +, Note 10, Note 10+, S20 5G, S20 + 5G, S20 Ultra 5G, Note 20);

OnePlus (7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G).

Необходимо использовать аппарат с Android 9 или более новой версией ОС. Amazon обещает добавить поддержку большего количества устройств в рамках выпуска раннего доступа Luna. Играть можно с помощью контроллера Amazon Luna, а также геймпадов PlayStation 4 или Xbox One.

Сервис работает по модели каналов, при которой предлагается вносить ежемесячную плату за каждый канал игр, к которому абонент хочет получить доступ. Пока доступно только два канала. Luna Plus Amazon за 5,99 долларов в месяц предлагает игры от многих издателей, а на канале Ubisoft Plus за 14,99 долларов в месяц — игры соответствующего французского издательства (за эту плату пользователь также получает возможность устанавливать игры на ПК и запускать их через потоковую службу Google Stadia).

Luna сейчас доступна только в США, желающие получить ранний доступ могут его запросить.