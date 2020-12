Облачный игровой сервис Amazon Luna стал доступен на Android

В октябре компания Amazon запустила ранний доступ к своему облачному игровому сервису Luna на устройствах Windows, macOS, приставке Fire TV, а также на iPhone и iPad через веб-приложения.

Теперь Amazon объявила, что сервис Luna доступен пользователям Android. Объявление было сделано через официальный аккаунт сервиса в Twitter, также было опубликовано обучающее видео.

Hey @TheCodeB00K, as Raghu from Team Luna explains below, you won’t have to wait very long for Android support (or, like, at all). Play Luna with early access now: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64

— Amazon Luna (@amazonluna) December 15, 2020