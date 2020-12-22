Новые горизонты с новым системным интегратором

Системная интеграция — одна из немногих областей азербайджанского рынка информационных технологий, которая даже в условиях экономического спада, связанного с пандемией COVID-19, проявила заметную активность. Диверсификация и всесторонняя развитость таких компаний позволили им удержаться на плаву, но этому рынку необходимы новые радикальные перемены. Одним из таких пионеров является компания Horizon AS, недавно вышедшая на азербайджанский рынок. Об основных направлениях деятельности и стратегии компании, а также перспективах азербайджанского рынка читайте в интервью Infocity с директором Horizon AS Сабиной Юзбашевой.

— В современном IТ-сообществе понятие «системный интегратор» до сих пор имеет весьма размытые границы. Что стоит за этим термином?

— Сегодня очень трудно оставаться успешным, развивая сразу несколько направлений. Мы считаем, что производители оборудования и разработчики ПО, дистрибьюторы, реселлеры, поставщики услуг не могут быть эффективными системными интеграторами. Они имеют другие навыки и выполняют другие функции. Они служат таким важным целям, как производство, обучение, установка, продажа, разработка ПО, реклама, IТ-безопасность и т.д. Конечно же это обобщение, так как, безусловно, встречаются и исключения из правил. В нашем регионе есть компании, которые доказали свою способность к многозадачности, но в целом основное внимание уделяется тому, чтобы быть на вершине отрасли в той дисциплине или бизнесе, в которых вы непосредственно работаете.

— Как вы можете охарактеризовать текущее состояние рынка системной интеграции в Азербайджане?

— Опираясь на наше видение, отмечу, что интеграторы стали все чаще выпадать из цепочки поставок конечным пользователям. Теперь крупные производители напрямую заключают контракты с заказчиками, минуя дистрибьюторов и интеграторов. C точки зрения стоимости услуг потребитель и производитель должны выигрывать в такой ситуации, но под угрозу ставится качество таких услуг. Интеграторы выполняли важную работу — подбирали необходимые заказчикам решения, а жесткая конкуренция способствовала росту их квалификации. Сейчас это уходит, и заказчик теряет в качестве услуг.

— В последнее время можно отметить резкое снижение уровня технической грамотности как среди заказчиков, так и среди поставщиков. Чем это может быть обусловлено?

— К большому сожалению, по нашей оценке, это происходит из-за стремительного роста количества поставщиков и продуктов на нашем рынке. Это связано с тем, что специалисты не успевают обучаться новым системам. Все чаще и чаще приходится внедрять новые технологии, но при этом пользователи тоже не справляются с тем потоком информации, которую требуется изучать. Конкретного выхода из этой ситуации нет, кроме включения в этот процесс консалтинговых интеграторов, которые будут брать на себя роль частичного управления внедряемыми системами как в сфере IТ-безопасности, так и при развертывании других бизнес-решений.

— А с какими крупными поставщиками вы работаете?

— Отмечу основных производителей: Cisco, Microsoft, IBM, Veeam, Netwrix, Palo Alto, Kaspersky, Lenovo, Broadcom (Symantec), APC, VMware, ESET, Microfocus и т.д. В нашем портфолио свыше 50 крупных поставщиков ПО, серверного и сетевого оборудования.

— Как нашим компаниям можно оптимизировать расходы на IT? На чем можно и на чем нельзя экономить?

— Рассмотрим сначала из чего же состоит IТ-бюджет компании, деятельность которой напрямую не связана с информационными технологиями. Затраты на технику и приобретение лицензий кажутся самыми существенными, потому что они, как правило, носят разовый, одномоментный характер. В то же время ведущие игроки рынка, опираясь на мировую практику, рекомендуют пятилетний цикл эксплуатации оборудования. Это оптимально как с точки зрения сервиса, так и с точки зрения соответствия оборудования и программного обеспечения современным реалиям и запросам бизнес-пользователей.

Существует три основных аспекта при вопросе оптимизации расходов на IТ: снижение расходов на оборудование, программное обеспечение и иные материальные активы; сокращение затрат на консалтинг; оптимизация IТ. Контроль и анализ ваших IТ-активов и их использования дает возможность выделить те области, в которых можно дополнительно снизить расходы на IТ-инфраструктуру. Эти инструменты также помогают эффективно управлять информационными ресурсами. Сегодняшний рынок дает вам возможность выбрать любой способ решения проблемы — будь то решение задач совместными усилиями внутреннего IТ-отдела и провайдера, услуг аутсорсинга или заключение договора с интеграторами.

— Как ваша компания позиционирует себя на рынке системной интеграции?

— Еще на подготовительной стадии, предшествующей созданию компании, мы задались целью создать что-то новое, то, что будет важно для наших клиентов. Нам самим хотелось понять, чем наши цели принципиально отличаются от других компаний сектора. С этой целью мы решили создать команду из людей, которые имеют многолетний опыт работы у дистрибьюторов, вендоров и партнеров. Именно они знают все нюансы работы с клиентами. Чтобы стать системным интегратором нужно быть профессионалом сразу в нескольких направлениях.

Сегодня большинство компаний на IТ-рынке Азербайджана работает в одном выбранном направлении, поэтому считать их интеграторами не совсем корректно. Основной актив интегратора — человек. Успешный интегратор не должен быть мастером только в сфере технологий, поэтому наши люди комплексно развиты. Мы постоянно инвестируем в персонал, стараясь предоставить нашим заказчикам возможность работать с яркими талантами, получать профессиональное обслуживание и реализовывать лучшие идеи на рынке. На наш взгляд, для того чтобы быть поистине успешным интегратором, компания должна управлять талантами.

— На нашем рынке преобладает тенденция, когда системные интеграторы предпочитают работать с крупными заказчиками, игнорируя процессы цифровизации, так необходимые в сегменте SMB, по причине небольшой капитализации этих компаний. Вы планируете изменить эту ситуацию?

— Средний и малый бизнес, согласно общему мнению участников IТ-рынка, — это сегмент не только самый масштабный, но и самый стабильный. Многие производители полагают, что именно работа с SMB является основой бизнеса региональных интеграторов. Конечно, колебания экономической ситуации сильно сказываются на этом сегменте, прибыльность здесь не столь высока, однако его устойчивость и массовость скомпенсируют это.

Рынок SMB уверенно развивается, а заказчик готов платить только за то, что ему действительно нужно, и эффективно решает текущие задачи. Средние и малые предприятия сегодня также меняются в том, как они измеряют возврат инвестиций. Сейчас они ищут не просто поставщиков IТ-услуг, а именно технологических партнеров. Такой тип партнерства станет долгосрочным и приведет к росту как в технологическом, так и в культурном плане.

— Насколько востребован на нашем рынке консалтинг и аудит в сфере IТ?

— Всегда есть те решения, которые востребованы в данный момент, и те, которые будут востребованы в будущем, до которых рынок должен «созреть». Поэтому все компании, и мы в том числе, традиционно развивают два направления — то, которое в настоящее время приносит наибольшую прибыль, и то, которое с этой точки зрения наиболее перспективно. Но стоит учитывать, что многие продукты и услуги со временем переходят из одного сегмента в другой, а некоторые даже могут исчезнуть совсем. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу, что именно IТ-консалтинг и аудит являются наиболее прибыльными сегментами для нас на данный момент.

— Можете ли вы сформулировать набор характеристик, которым должен соответствовать системный интегратор?

— Интеграторы являются архитекторами будущего. Они создают то, в чем нуждается современный мир IТ. На наш взгляд, — это люди, высокообразованные технически, обладающие творческим подходом, способные быстро и четко понять потребности заказчика и предложить ему выгодный вариант решения проблемы. Компании с такими людьми достойны называться интеграторами.

— Стартует новый 2021 год. У вас есть дорожная карта развития собственной компании на этот год и на ближайшую перспективу?

— Любая компания испытывает потребность в системе планирования деятельности, которая способствует нахождению верных решений в отношении изменений среды. Наша корпоративная дорожная карта включает в себя такие направления развития, как:

развитие ключевых технологий и компетенций;

обоснование и грамотное использование инвестиций;

управление рисками;

развитие механизмов реализации решений, приводящих компании к успеху;

стратегический маркетинг;

поддержка стратегических процессов.

— Как вы оцениваете влияние пандемии на азербайджанский рынок IТ-услуг?

— Глобальная пандемия высветила те болевые места в компаниях, которым ранее не придавалось особого значения. Конечно, она не повлияла глобально на развитие IТ-рынка, скорее, произошло изменение по задачам. Изменились приоритизация, поэтому выиграли те, кто быстро это осознал. Если смотреть на рынок IТ в целом, то он всегда меняется, а пандемия и кризис просто ускорили процессы изменений. Таким образом пандемия создала изменчивую динамику. Часть проектов остановилась, часть вовсе была отменена, но появились заказчики, на которых поставщики не могли вообще рассчитывать до кризиса.