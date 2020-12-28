28.12.2020

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Новая бесплатная игра в Epic Games Store — Night in the Woods

Epic Games Store

В Epic Games Store продолжается ежедневная раздача 15 бесплатных игр. Одиннадцатой бесплатной игрой стала Night in the Woods, которую можно забрать до 20:00 по бакинскому времени 28 декабря.

Night in the Woods — двухмерная адвенчура про кошку по имени Мэй, которая бросает обучение в колледже и возвращается в родной городок. Там она вновь встречается со своей семьей и старыми друзьями, а также узнает много мрачных тайн родного места.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store, согласно утечке, станет Stranded Deep.

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