Новая бесплатная игра в Epic Games Store — Defense Grid: The Awakening
В Epic Games Store стартовал четвертый день праздничной раздачи. Можно бесплатно забрать в течении суток игру Defense Grid: The Awakening.
Defense Grid: The Awakening – это инди-игра в жанре tower defense, выпущенная в 2008 году. Игроку нужно обороняться от полчища инопланетных захватчиков, размещая и улучшая различные сооружения.
Забрать проект можно до 20:00 по бакинскому времени 21 декабря. Следующая бесплатная игра будет известна завтра.