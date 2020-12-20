Новая бесплатная игра в Epic Games Store — Defense Grid: The Awakening

В Epic Games Store стартовал четвертый день праздничной раздачи. Можно бесплатно забрать в течении суток игру Defense Grid: The Awakening.

Defense Grid: The Awakening – это инди-игра в жанре tower defense, выпущенная в 2008 году. Игроку нужно обороняться от полчища инопланетных захватчиков, размещая и улучшая различные сооружения.

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Забрать проект можно до 20:00 по бакинскому времени 21 декабря. Следующая бесплатная игра будет известна завтра.