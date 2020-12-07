Nokia представила водонепроницаемые наушники BH-405

Компания Nokia официально представила в Китае полностью беспроводные наушники BH-405, которые получили сертификат водонепроницаемости IPX7.

Каждый наушник имеет 6-миллиметровый графеновый драйвер и подключаются через Bluetooth 5.0. Утверждается, что наушники могут оставаться на глубине 1 метра около 30 минут без каких-либо проблем. Чехол для наушников оснащен аккумулятором емкостью 600 мАч, который обеспечивает до 35 часов непрерывного использования. Для зарядки используется разъем USB-C.

Есть поддержка кодека AAC. Также поддерживаются некоторые жесты для ответа на звонки, управления музыкой, регулировки громкости и так далее. Вес наушников с футляром составляет 48,5 гр.

Пока что наушники Nokia BH-405 в трех цветовых вариантах доступны только в Китае и предлагаются по цене 45 долларов для первых покупателей.