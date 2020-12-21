Nikon прекращает производство фотокамер в Японии

Японская компания Nikon прекратит производство фотоаппаратов на территории Японии. Речь идет о выпуске фотоаппаратов на заводе Сендае Nikon, который находится в японской префектуре Мияги.

На сегодняшний день производственные мощности завода Nikon в Сендае занимают площадь около 27 тыс. м2. Завод работал непрерывно с 1971 года, выпуская не только камеры, но и объективы, и прочую фотоаппаратную технику, а также осуществлял техническую поддержку зарубежным отделам Nikon. Именно с его производственной линии сошла первая камера Nikon EM, выпущенная в 1979 году.

Причиной закрытия линии производства стало запланированное сокращение затрат. С сегодняшнего дня, как пишет источник, основные мощности компании Nikon будут сосредоточены на тайском заводе Nikon Thailand (NTC).

Хиротака Икегами (Hirotaka Ikegami), руководитель одного из подразделений компании Nikon, заявил журналистам, что фабрика в Японии будет продолжать работать, ее не планируют окончательно закрывать, но теперь она будет выполнять другие задачи. Например, производитель планирует использовать завод в Сендае в качестве платформы для новых разработок, бизнес-решений, создания технологий и мобильных решений. Также сообщается, что беззеркальные фотоаппараты Nikon Z6 и Z7 еще с октября текущего года собираются на заводе в Таиланде, а уже к концу 2021 года выпуск DSLR Nikon D6 тоже будет происходить на территории данной страны. Вероятно, в обозримом будущем абсолютно все текущие и новые камеры будут собираться в Таиланде из-за более низких расходов.