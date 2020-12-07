Названы самые популярные электромобили осени 2020 года

Издание EV Sales, ведущее статистику регистрации новых автомобилей с электрической составляющей (как электромобилей, так и гибридов), опубликовало данные за октябрь 2020 года.

На первом месте находится электромобиль Tesla Model 3 — в октябре было зарегистрировано 22755 транспортных средств. Компактный Wuling HongGuang Mini EV занял вторую строчку с показателем 20631 автомобилей. Замыкает тройку лидеров снова автомобиль Tesla — новейший кроссовер Model Y, который в середине осени приобрели 10602 человек.

В топ-5 также вошли Volkswagen ID.3 (10584) и Renault Zoe (9987 регистраций).

Кроме того, эксперты назвали самые популярные бренды на рынке электрокаров. Первое место досталось Tesla с 35968 проданными автомобилям в октябре 2020 года. На втором — концерн Volkswagen (25144), а третье место занимает китайская компания BYD c 22067 проданными за месяц автомобилями.