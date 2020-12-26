NASA планирует построить лунную базу при помощи 3D-принтера

На сегодняшний день не существует никаких конкретных сроков по строительству базы на Луне, но инженеры NASA и ESA активно разрабатывают технологии, призванные максимально облегчить работу космических строителей.

Одна из главных проблем, стоящих на пути колонизации Луны, заключается в сложностях с доставкой строительных блоков и оборудования. На помощь NASA может прийти компания ICON — она планирует печатать здания на спутнике из местных материалов.

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Компания ICON известна своим проектом 3D-печати домов в Техасе и Мексике из лавакрита, смеси на основе бетона. Уже сейчас идет разработка новой технологии, которая позволит превратить лунный реголит и метеоритную крошку в пригодный для строительства материал. Известно, что проект, получивший название Project Olympus, разрабатывается усилиями ICON и NASA, а текущая задача заключается в получении похожей на твердый бетон смеси для 3D-принтера.

Отмечается, что в таком случае для развертывания лунной базы не нужно будет перевозить тяжелые конструкции и выполнять несколько полетов, а нужен будет только специальный 3D-принтер. NASA планирует выделить ICON дополнительное финансирование, но пока не уверены, будет ли база на Луне построена с применением подобной технологии.