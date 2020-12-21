Монитор LG 34WN780-B получил крепление Ergo Stand

Компания LG пополнила ассортимент UltraWide-мониторов моделью 34WN780-B, которая получила 34-дюймовую IPS-панель с разрешением 3440 × 1440 пикселей и соотношением сторон 21:9.

Новинка характеризуется яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Время отклика равно 5 мс. Обеспечивается 99% охвата цветового пространства sRGB.

Заявлена поддержка HDR10 и технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея. Система Black Stabilizer обеспечивает лучшее отображение темных сцен. Функции Less Blue и Flicker Safe уменьшают нагрузку на глаза.

Панель оснащена подставкой Ergo Stand, которая позволяет закрепить устройство на краю стола, высвободив рабочее пространство. При этом можно регулировать углы наклона и поворота дисплея, изменять высоту, а также отодвигать или придвигать монитор.

Монитор располагает аудиосистемой MaxxAudio со стереофоническими динамиками мощностью 7 Вт, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort 1.4 и концентратором USB 3.0.

Стоимость монитора LG 34WN780-B составляет 600 долларов.