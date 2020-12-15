Microsoft, Sony и Nintendo объединились для создания безопасной среды для игроков
Компании Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков, об этом сообщается на сайте Xbox.
Новые принципы созданы в трех направлениях — профилактика, партнерство и ответственность.
Профилактика:
- Предоставление игрокам инструментов для настройки игрового процесса, а родителям больше возможностей для лучшего контроля за детьми;
- Создание более простых и доступных инструментов для безопасности игроков, а также улучшенное информирование об их наличии;
- Развитие передовых технологий для борьбы с некорректным поведением и вредоносным контентом.
Партнерство:
- Приверженность принципам безопасности и сотрудничество на благо индустрии;
- Сотрудничество с отраслевыми торговыми организациями, регуляторами и правоохранительными органами;
- Проведение совместных исследований;
- Совместная работа с сообществом для борьбы с недобросовестными игроками, агрессией и притеснением молодых пользователей;
- Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, такими как ESRB и PEGI для предоставления доступа к играм соответствующей аудитории.
Ответственность:
- Упрощение системы подачи жалоб о нарушениях;
- Соблюдение законодательства и сообщение о нарушениях в правоохранительные органы;
- Публикация всех правил и требования от игроков их соблюдений.
Ожидается, что сотрудничество улучшит комфорт пользователей и сделает игры доступнее.