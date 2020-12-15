Microsoft, Sony и Nintendo объединились для создания безопасной среды для игроков

Компании Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков, об этом сообщается на сайте Xbox.

Новые принципы созданы в трех направлениях — профилактика, партнерство и ответственность.

Профилактика:

Предоставление игрокам инструментов для настройки игрового процесса, а родителям больше возможностей для лучшего контроля за детьми;

Создание более простых и доступных инструментов для безопасности игроков, а также улучшенное информирование об их наличии;

Развитие передовых технологий для борьбы с некорректным поведением и вредоносным контентом.

Партнерство:

Приверженность принципам безопасности и сотрудничество на благо индустрии;

Сотрудничество с отраслевыми торговыми организациями, регуляторами и правоохранительными органами;

Проведение совместных исследований;

Совместная работа с сообществом для борьбы с недобросовестными игроками, агрессией и притеснением молодых пользователей;

Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, такими как ESRB и PEGI для предоставления доступа к играм соответствующей аудитории.

Ответственность:

Упрощение системы подачи жалоб о нарушениях;

Соблюдение законодательства и сообщение о нарушениях в правоохранительные органы;

Публикация всех правил и требования от игроков их соблюдений.

Ожидается, что сотрудничество улучшит комфорт пользователей и сделает игры доступнее.