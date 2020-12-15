15.12.2020

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Microsoft, Sony и Nintendo объединились для создания безопасной среды для игроков

Microsoft

Компании Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков, об этом сообщается на сайте Xbox.

Новые принципы созданы в трех направлениях — профилактика, партнерство и ответственность.

Профилактика:

  • Предоставление игрокам инструментов для настройки игрового процесса, а родителям больше возможностей для лучшего контроля за детьми;
  • Создание более простых и доступных инструментов для безопасности игроков, а также улучшенное информирование об их наличии;
  • Развитие передовых технологий для борьбы с некорректным поведением и вредоносным контентом.

Партнерство:

  • Приверженность принципам безопасности и сотрудничество на благо индустрии;
  • Сотрудничество с отраслевыми торговыми организациями, регуляторами и правоохранительными органами;
  • Проведение совместных исследований;
  • Совместная работа с сообществом для борьбы с недобросовестными игроками, агрессией и притеснением молодых пользователей;
  • Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, такими как ESRB и PEGI для предоставления доступа к играм соответствующей аудитории.

Ответственность:

  • Упрощение системы подачи жалоб о нарушениях;
  • Соблюдение законодательства и сообщение о нарушениях в правоохранительные органы;
  • Публикация всех правил и требования от игроков их соблюдений.

Ожидается, что сотрудничество улучшит комфорт пользователей и сделает игры доступнее.

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