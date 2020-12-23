Microsoft продлила бесплатный период живых трансляций на 20 тыс. человек
Из-за пандемии коронавируса, в апреле компания Microsoft увеличила лимит бесплатного посещения для живых трансляций Microsoft 365 (Live Events), проводимых в Teams, Stream и Yammer, на ограниченный период времени — до 20 тыс. человек.
Сейчас Microsoft объявила о продлении бесплатного периода трансляций на 20 тыс. участников до 30 июня 2021 года.
После этой даты компаниям потребуется лицензия для проведения трансляций более чем на 10 тыс. зрителей.