23.12.2020

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Microsoft продлила бесплатный период живых трансляций на 20 тыс. человек

Microsoft

Из-за пандемии коронавируса, в апреле компания Microsoft увеличила лимит бесплатного посещения для живых трансляций Microsoft 365 (Live Events), проводимых в Teams, Stream и Yammer, на ограниченный период времени — до 20 тыс. человек.

Сейчас Microsoft объявила о продлении бесплатного периода трансляций на 20 тыс. участников до 30 июня 2021 года.

После этой даты компаниям потребуется лицензия для проведения трансляций более чем на 10 тыс. зрителей.

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