Microsoft планирует избавится от меню «Мой компьютер» в новой Windows 10X

Операционная система Windows 10X — это специальная версия обычной Windows 10, адаптированная для маломощных ноутбуков и ПК. Windows 10X уже готова в версии RTM, а коммерческие устройства под ее управлением появятся весной 2021 года.

Как стало известно, компания планирует избавиться от меню «Мой компьютер» в Windows 10X. В сети уже начали появляться первые скриншоты — одно из таких изображений демонстрирует, что Microsoft старается максимально упростить внешний вид Проводника в ОС для маломощных компьютеров. Также оно показывает, что среди пунктов меню и папок не нашлось место традиционному пункту «Мой компьютер».