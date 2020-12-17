17.12.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияMicrosoft OneDrive теперь поддерживает Live Photos

Microsoft OneDrive теперь поддерживает Live Photos

Live Photos

Компания Microsoft объявила, что облачное хранилище OneDrive теперь поддерживает Live Photos (живые фотографии) на iOS.

Если у вас включено автоматическое резервное копирование камеры, сервис начнет загружать ваши живые фотографии в том виде, в котором они должны быть. До сих пор они загружались в виде неподвижных изображений.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/image/serverpage/image-id/238478i14E7B17FDDB8D223/image-size/large?v=1.0&px=999

Также Microsoft добавила в приложение воспроизведение Live Photos. Когда вы открываете живую фотографию, вы можете нажать и удерживать ее. Вы также можете воспроизводить живые фотографии на Onedrive.com, нажав иконку Live в левом верхнем углу. К сожалению, они по-прежнему будут отображаться как фотографии на Android и в клиентах синхронизации OneDrive.

Редактирование живых фотографий по-прежнему не поддерживается. Если вы редактируете Live Photo, оно будет сохранено как неподвижное изображение, и вы потеряете исходный формат. Вы сможете восстановить предыдущую «живую» версию в течение 30 дней.

Ознакомиться с другими подробностями можно пройдя по ссылке.

ТЕГИ:
ESET обеспечит безопасный серфинг в Google Chrome
Новости по теме
События
Microsoft, Sony и Nintendo объед
Операционные системы
В Windows 10 для ARM добавлена п
Программное обеспечение
Сервис Microsoft Teams получил н