Microsoft OneDrive теперь поддерживает Live Photos

Компания Microsoft объявила, что облачное хранилище OneDrive теперь поддерживает Live Photos (живые фотографии) на iOS.

Если у вас включено автоматическое резервное копирование камеры, сервис начнет загружать ваши живые фотографии в том виде, в котором они должны быть. До сих пор они загружались в виде неподвижных изображений.

Также Microsoft добавила в приложение воспроизведение Live Photos. Когда вы открываете живую фотографию, вы можете нажать и удерживать ее. Вы также можете воспроизводить живые фотографии на Onedrive.com, нажав иконку Live в левом верхнем углу. К сожалению, они по-прежнему будут отображаться как фотографии на Android и в клиентах синхронизации OneDrive.

Редактирование живых фотографий по-прежнему не поддерживается. Если вы редактируете Live Photo, оно будет сохранено как неподвижное изображение, и вы потеряете исходный формат. Вы сможете восстановить предыдущую «живую» версию в течение 30 дней.

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