Metacritic назвал лучшие игры для PC 2020 года
Известный агрегатор Metacritic недавно опубликовал десятку игр, которые вышли в 2020 году и получили самые низкие оценки критиков. Теперь названы лучшие тайтлы последних 12 месяцев.
Отбор проходил по простому принципу: выше рейтинг — выше место в топе. Но при равной оценке лидерство переходит к игре с большим количеством рецензий. Именно поэтому Half-Life: Alyx смогла обойти Hades.
Десятка лучших игр 2020 года по версии Metacritic:
- Half-Life: Alyx — 93/100;
- Hades — 93/100;
- Microsoft Flight Simulator — 91/100;
- Crusader Kings III — 91/100;
- Spelunky 2 — 91/100;
- There Is No Game: Wrong Dimension — 89/100;
- Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 — 88/100;
- Ori and the Will of the Wisps — 88/100;
- Halo 3 (The Master Chief Collection) — 88/100;
- F1 2020 — 88/100.
С полным списком можно ознакомиться пройдя по ссылке.