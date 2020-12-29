29.12.2020

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Metacritic назвал лучшие игры для PC 2020 года

Metacritic

Известный агрегатор Metacritic недавно опубликовал десятку игр, которые вышли в 2020 году и получили самые низкие оценки критиков. Теперь названы лучшие тайтлы последних 12 месяцев.

Отбор проходил по простому принципу: выше рейтинг — выше место в топе. Но при равной оценке лидерство переходит к игре с большим количеством рецензий. Именно поэтому Half-Life: Alyx смогла обойти Hades.

Десятка лучших игр 2020 года по версии Metacritic:

  1. Half-Life: Alyx — 93/100;
  2. Hades — 93/100;
  3. Microsoft Flight Simulator — 91/100;
  4. Crusader Kings III — 91/100;
  5. Spelunky 2 — 91/100;
  6. There Is No Game: Wrong Dimension — 89/100;
  7. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 — 88/100;
  8. Ori and the Will of the Wisps — 88/100;
  9. Halo 3 (The Master Chief Collection) — 88/100;
  10. F1 2020 — 88/100.

С полным списком можно ознакомиться пройдя по ссылке.

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