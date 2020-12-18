MEGOGO запускает круглосуточный канал с новогодними фильмами

На медиасервисе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Новогодний, который предлагает зрителям популярные новогодние фильмы и мультфильмы. Канал будет вещать круглосуточно.

[М] Новогодний — один из собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой [М] канал имеет тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшей программы, функцию выбора звуковой дорожки, субтитров и качества изображения.

Среди фильмов и мультфильмов, которые показывает [М] Новогодний: трогательная лента «Семьянин» с Николасом Кейджем, добрый мультфильм «Эллиот — самый маленький олень Санты», анимационная фильм «Спасти Санту» и много других новогодних кинолент.

«Новогоднее кино — неотъемлемая часть зимних праздников. Поэтому мы сделали специальный праздничный канал, для которого наши редактора отобрали лучшие добрые новогодние и рождественские фильмы из нашей библиотеки. Вы занимаетесь приятными праздничными хлопотами, а мы позаботимся об уютной новогодней атмосфере у вас дома. С наступающим!», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Канал [М] Новогодний уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино».