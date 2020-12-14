Logitech Swytch: удобное решение для видеоконференцсвязи в помещениях любого типа

Компания Logitech представила систему Logitech Swytch, которая позволяет подключать ноутбук пользователя к любым решениям видеоконференцсвязи. При помощи одного разъема USB можно переключить управление камерой, аудиотехникой и монитором или ТВ в помещении для совещаний на свой ноутбук, даже если по умолчанию в переговорной комнате используется решение компании для проведения конференций только в Microsoft Teams или только в Zoom. А после окончания совещания можно так же легко отключить устройство, чтобы подготовиться к новой встрече с коллегами.

Swytch — это компактное устройство всего с одним кабелем, которое позволяет использовать ноутбук пользователя для подключения к видеозвонкам на любой платформе для видеоконференций, вебинаров или потокового вещания. Со Swytch подключение к ним проходит максимально быстро.

Система Swytch поддерживает ряд функций, которые помогут сделать видеоконференции максимально комфортными:

Используйте Swytch в комнате для совещаний с системой Microsoft Teams или Zoom, чтобы подключить ноутбук к монитору/ТВ, камере и динамикам, и начинайте видеоконференцию на любой удобной вам платформе;

В Swytch кабели HDMI и USB объединены в один, чтобы обеспечить проецирование изображения с экрана ноутбука на монитор или ТВ в помещении для совещаний. При этом сохраняется максимальное качество звука и разрешение изображения до 4K;

Swytch совместим с ноутбуками с портами USB 3.0 Type A или Type C, а также с системами на базе платформы Windows 10, MacBook и Chromebook;

Никаких прерванных совещаний из-за разрядившегося ноутбука. При подключении через USB-C Swytch обеспечивает зарядку мощностью до 60 Вт;

Совместимость с бесплатным ПО Logitech Sync упрощает для ИТ-специалистов управление и отслеживание состояния Swytch. При этом ПО совместимо с другими решениями Logitech для видеоконференций, включая MeetUp, Rally и Tap.

Swytch оборудовано удобным магнитным креплением, которое поможет не испортить аккуратный вид комнаты для совещаний «лишними» кабелями и приспособлениями.